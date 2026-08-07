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YG 사옥 찾아간 20대女, 골프채 들고 난동… 출입문 수차례 가격하다 체포

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-08-07 11:13
입력 2026-08-07 10:04
세줄 요약
  • YG 신사옥 출입문 골프채 가격 난동
  • 20대 여성 현행범 체포, 현장 영상 공개
  • 경찰, 구체적 범행 경위 조사 예정
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6일 오후 9시쯤 서울 마포구 합정동 YG 신사옥 출입문을 골프채로 수차례 가격하는 등 난동을 부린 20대 여성이 체포됐다. 사진은 여성이 YG 사옥 출입문을 가격하는 모습(왼쪽)과 경찰에 체포되는 모습(오른쪽). 엑스 캡처
6일 오후 9시쯤 서울 마포구 합정동 YG 신사옥 출입문을 골프채로 수차례 가격하는 등 난동을 부린 20대 여성이 체포됐다. 사진은 여성이 YG 사옥 출입문을 가격하는 모습(왼쪽)과 경찰에 체포되는 모습(오른쪽). 엑스 캡처


골프채로 YG 신사옥 출입문을 수차례 가격하는 등 난동을 부린 여성이 경찰에 붙잡혔다.

7일 연합뉴스에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 오후 9시쯤 마포구 합정동 YG 신사옥 앞에서 20대 여성 A씨를 현행범 체포했다.

A씨는 골프채로 사옥 유리 출입문을 두드리는 등 난동을 부린 혐의를 받는다.

범행 당시 상황이 담긴 영상을 보면 A씨는 오른손에 골프채를 쥔 채 사옥으로 달려가 출입문을 여러 차례 가격한다.

A씨는 계속해서 골프채를 들어 올리며 출입문을 두드리려 했으나, 근처에 있던 남성에게 제지당했다. 이후 출동한 경찰에게 붙잡혔다.


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경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사할 계획이다.

이정수 기자
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