화물차서 철제코일 ‘쿵’… 튕겨나간 승합차 50대, 연쇄 2차 사고로 사망

세줄 요약 화물차 적재 철제코일 낙하 사고 발생

승합차 들이받고 연쇄 2차 충돌 이어짐

50대 남성 1명 현장 사망, 정체 발생

이미지 확대 6일 오전 4시 4분쯤 경기 평택시 평택제천고속도로 제천 방향 송탄 IC 부근에서 25t 화물차에 실려 있던 철제 코일이 3차로로 떨어져 뒤따르던 승합차와 충돌했다. 승합차는 이후 다른 차량과 잇달아 2차 사고가 나 동승객 1명이 사망했다. 경기도소방재난본부 제공

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6일 새벽 경기 평택시 평택제천고속도로에서 25t 화물차에 실려 있던 철제 코일이 도로로 떨어진 뒤 발생한 2차 사고로 뒤따르던 승합차 탑승자 1명이 숨지는 사고가 발생했다.경찰 등에 따르면 이날 오전 4시 4분쯤 평택제천고속도로 제천 방향 송탄 IC 부근에서 25t 화물차의 철제 코일이 3차로로 떨어져 뒤따르던 카니발 승합차가 이를 들이받고 1차로로 튕겨 나갔다.이어 스타리아 승합차와 트레일러가 카니발을 연달아 들이받는 2차 사고가 났다.이 사고로 카니발 동승자인 50대 남성 A씨가 현장에서 숨졌다.사고가 발생한 3차선 도로 중 3차로에서 현장 수습 작업이 진행되면서 일대 3~4㎞에 정체가 빚어지기도 했다.경찰은 화물차 운전기사 등을 상대로 적재물이 떨어진 원인 등 자세한 사고 경위를 조사할 방침이다.이정수 기자