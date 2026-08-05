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“뙤약볕에 2시간 방치”…휠체어 타다 넘어진 80대男, 숨진 채 발견

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이보희 기자
수정 2026-08-05 19:40
입력 2026-08-05 18:34
세줄 요약
  • 전동휠체어 귀가 중 담벼락 충돌 후 쓰러짐
  • 2시간가량 뙤약볕 방치 뒤 숨진 채 발견
  • 경찰, 온열질환 등 사망 원인 조사 착수
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119 구급차와 구급대원. 해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진. 서울신문DB
119 구급차와 구급대원. 해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진.
서울신문DB


전동휠체어를 타고 귀가하다 도로에 넘어진 뒤 일어나지 못한 80대 남성이 결국 숨졌다.

5일 전북 김제경찰서 등에 따르면 이날 오후 2시30분쯤 김제시 검산동의 한 골목길에서 “휠체어 옆에 사람이 쓰러져 있다”는 내용의 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 소방당국 등은 이미 인근에서 숨진 채 쓰러져 있던 A(80대)씨를 발견했다.

경찰이 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 A씨는 점심쯤 외출을 하고 집으로 귀가하던 중 휠체어를 회전시키다 담벼락에 부딪힌 후 그대로 도로 위에 쓰러졌다.

거동이 불편해 다시 휠체어를 탑승하지 못했던 A씨는 2시간 가까이 뙤약볕이 내리쬐는 도로 위에 쓰러져 있다가 숨진 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “A씨가 휠체어에서 떨어진 뒤 발견되지 못하고 대낮에 그대로 방치되어 있어 온열질환 등으로 숨진 것으로 추정된다”고 밝혔다.

이보희 기자
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