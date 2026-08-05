‘신남성연대’ 대표, 인천서 숨진 채 발견…“범죄 혐의점 없어”

세줄 요약 인천 아파트서 신남성연대 대표 숨진 채 발견

주민 신고 뒤 출동한 경찰, 범죄 혐의점 없다고 판단

국과수 부검 의뢰해 사망 원인과 경위 조사

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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극우 성향 단체 ‘신남성연대’ 대표가 인천에서 숨진 채 발견됐다.5일 경찰에 따르면 이날 오전 8시쯤 인천 영종구 한 아파트에서 신남성연대 대표 A(36)씨가 숨진 채 발견됐다.A씨가 쓰러져 있는 것을 목격한 주민이 112에 신고한 것으로 전해졌다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 “국립과학수사연구원에 A씨 시신 부검을 의뢰해 사망 원인 등을 확인할 방침”이라고 말했다.A씨는 반페미니즘 단체인 신남성연대 대표로 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에서 탄핵 반대 집회 등에 참가했다. 지난해 5월 인천의 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의로 경찰 수사를 받기도 했다.윤예림 기자