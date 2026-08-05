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[속보] 요양병원 60대, 소화기에 맞아 사망… 같은 병실 70대 환자가 휘둘러

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-08-05 12:30
입력 2026-08-05 12:22
세줄 요약
  • 포항 요양병원서 소화기 폭행 사망 사건 발생
  • 같은 병실 70대 환자, 60대 환자에게 휘둘러
  • 경찰, 살인 혐의 적용해 구속영장 신청
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119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


경북 포항의 한 요양병원에서 다른 입원 환자가 휘두른 소화기에 맞아 60대 환자가 숨지는 일이 발생했다.

5일 뉴시스에 따르면 지난 2일 오후 1시쯤 포항시 북구 장성동에 있는 한 요양병원에서 입원 환자 A(70대)씨가 B(60대)씨에게 소화기를 휘둘렀다.

B씨는 인근 병원으로 옮겨져 치료받았으나, 이튿날 끝내 숨을 거뒀다.

두 사람은 같은 병실에 입원 중이었던 것으로 전해졌다.



경찰은 지난 4일 살인 혐의를 적용해 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이정수 기자
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