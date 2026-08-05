‘최악 폭염’에 야구팬 쓰러져 심폐소생술…“이래도 야구해?” 부글부글

SSG-LG 경기 온열질환자 20여명

중증 환자 2명…‘폭염 중대경보’ 취소 안 해

이미지 확대 프로야구 잠실·광주 경기 폭염으로 취소 프로야구 KBO리그 NC 다이노스와 두산 베어스의 경기가 폭염으로 취소된 4일 서울 송파구 잠실야구장 모습. 서울과 광주에 폭염중대경보를 발효함에 따라 KBO는 NC 다이노스-두산 베어스(서울 잠실구장), kt wiz-KIA 타이거즈(광주 기아챔피언스필드)의 경기 취소를 결정했다. 2026.8.4 연합뉴스

세줄 요약 인천 야구장 폭염 속 관중 25명 온열질환 의심

25세 남성 쓰러져 CPR·전기충격 뒤 현장 회복

KBO, 폭염 단계별 경기 운영 기준 새 발표

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122년 만의 ‘최악 폭염’이 수도권을 덮친 4일 프로야구 경기 도중 온열질환 의심 환자가 속출해 경기장 안전에 빨간불이 켜졌다.SSG랜더스 구단에 따르면 이날 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG트윈스의 2026 KBO리그 경기에서 관중 25명이 온열질환 의심 증상으로 치료받았다.심정지가 의심되는 중증 환자마저 발생했다. 8회말 SSG 공격 상황에서 관중석에 있던 남성 A(25)씨는 어지럼증을 느끼다 의식을 잃고 계단에서 쓰러졌다.구급대원들이 A씨의 기도를 확보한 뒤 20초간 심폐소생술을 한 데 이어 자동심장충격기로 1회 전기충격을 한 끝에 A씨는 현장에서 의식을 회복했다. 이어 구단 담당자와 함께 구급차를 타고 병원으로 이동했다.또 경기 종료 직전 SSG 쪽 응원지정석에 있던 B(26)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐다. A씨는 평소 앓고 있던 병증과 온열질환 의심 증세가 겹쳤으며, 현장에서 의식을 회복했다고 구단 측은 설명했다.이날 인천의 낮 최고 기온은 36도였으며, 체감 온도가 37도까지 치솟은 상황에서 경기가 시작됐다.한국야구위원회(KBO)는 이날 폭염 단계별 경기 운영 세분화 기준을 발표했는데, 경기장이 있는 지역에 폭염경보 이상이 발효될 경우 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기를 늦출 수 있도록 했다.폭염 중대경보가 발효될 경우 안전을 최우선으로 고려해 경기를 취소한다. 이에 따라 KBO는 폭염 중대경보가 발효된 서울 잠실 NC 다이노스-두산 베어스전, 광주 kt wiz-KIA 타이거즈전은 취소했으나, 인천은 폭염 중대경보가 아닌 폭염경보가 발효된 상황이라는 이유로 경기를 정상적으로 개최했다.김소라 기자