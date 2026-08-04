“원정도박에 불법사채, 자수하겠다” BJ 철구, 60억원대 사기 혐의 경찰 조사

“매주 10억원씩 도박, 동료 BJ들에게 빌려”

이미지 확대 BJ(인터넷 방송인) 철구가 28일 자신의 인터넷 방송을 통해 원정도박과 불법사채 이용 사실을 고백하며 이날 자수하겠다고 밝히고 있다. 철구 SOOP 채널 캡처

세줄 요약 철구, 원정도박·불법사채 공개 후 파장

60억원대 사기 혐의로 고소, 경찰 수사 착수

변제 능력 숨기고 거액 차용 주장 제기

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원정 도박을 하며 불법 사채까지 썼다는 사실을 실토한 유명 BJ(인터넷 방송인) 철구(36·본명 이예준)가 60억원대 사기 혐의로 경찰 조사를 받게 됐다.연합뉴스에 따르면 인천경찰청은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의로 철구를 고소한 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당하고 수사에 착수했다고 4일 밝혔다.고소인은 철구와 함께 방송을 했던 또 다른 인터넷 방송인과 관련 법인으로, 철구로부터 60억원가량의 피해를 입었다고 고소장에 적시한 것으로 알려졌다.이들은 철구가 돈을 갚을 능력이 없으면서도 이를 속이거나 감추고 거액을 빌려갔다고 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 고소장 내용과 고소인 진술 등으로 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 철구를 불러 조사할 예정이다.앞서 철구는 지난달 28일 자신의 SOOP(숲·옛 아프리카TV) 채널 라이브 방송을 통해 “필리핀에서 도박을 하고 불법 사채를 썼다”며 경찰에 자수할 것이라고 밝혀 파장을 일으켰다.그는 “재작년부터 필리핀에 가서 일주일에 10억원 이상을 (도박에) 썼다”면서 자금이 부족해지자 후원자 등으로부터 돈을 빌려 ‘돌려막기’를 하고, 불법 사채까지 썼다고 밝혔다.이어 지난해 11월 부가가치세로 약 60억원이 부과되고 계좌가 압류됐고, 이를 납부하기 위해 동료 BJ들에게 수억원에서 많게는 수십억원을 빌렸다고 설명했다.그는 한 회사로부터 20억원을 빌리기로 했지만 돈이 들어오지 않았고, 자신이 운영하는 ‘엑셀 방송’에 출연하는 여성 BJ들에게 정산을 하지 못했다고 주장했다.철구는 “경찰에 자수하고 처벌받겠다. 징역을 살더라도 어떻게든 빚을 갚겠다”고 시청자들에게 거듭 사과했다.철구는 아프리카TV와 유튜브 누적 시청자수 10억명을 돌파한 기록이 있는 1세대 유명 BJ다. 그러나 엽기적이고 자극적인 방송으로 여러 차례 구설수에 올랐고 2018년에는 방송통신심의위원회가 7일간의 이용 정지 조치를 내리기도 했다.김소라 기자