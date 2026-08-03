[속보] 제주시 폐기물 처리업체서 고철 압축기에 상반신 낀 50대 남성 숨져

외상성 심정지 상태 확인

경찰, 자세한 사고 경위 조사

이미지 확대 3일 오후 4시 32분쯤 제주시 한 폐기물 처리업체에서 작업 중이던 50대 남성이 고철 압축기에 끼여 숨지는 사고가 발생했다. 서울신문DB

세줄 요약 제주시 폐기물 업체서 압축기 끼임 사고 발생

50대 남성 외상성 심정지 상태로 숨짐 확인

경찰, 작업 중 사고로 보고 경위 조사 착수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주시 한 폐기물 처리업체에서 작업 중이던 50대 남성이 고철 압축기에 끼여 숨지는 사고가 발생했다.3일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오후 4시 32분쯤 제주시 회천동의 한 폐기물 처리업체에서 “작업자가 압축기에 끼였다”는 신고가 접수됐다.소방당국은 경찰과 함께 현장에 출동해 오후 4시 45분쯤 도착했다. 당시 50대 남성 A씨는 고철 압축기에 상반신이 낀 상태였으며, 외상성 심정지 상태로 확인됐다. 구조대는 생존 가능성이 없다고 판단해 심폐소생술(CPR)은 실시하지 않았다.오후 4시 55분쯤 압축기 전문기사가 현장에 도착해 장비를 조작했고, A씨는 오후 5시 26분쯤 경찰에 인계됐다.경찰은 작업 중 사고가 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.제주 강동삼 기자