[속보] 술 취해 도로 나온 40대 차에 치여 숨져… 30대 운전자 “미처 못 봤다” 주장

세줄 요약 강남 대치동 도로서 보행자 치사 사고 발생

술 취한 40대 남성 차도 진입 뒤 변 당함

운전자 피해자 미인지 진술, 경찰 수사 착수

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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한밤중 서울 강남의 한 도로에서 술에 취한 남성이 도로 쪽으로 나왔다가 차에 치여 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.서울 강남경찰서는 40대 남성을 치어 숨지게 한 혐의로 30대 남성 운전자 A씨를 입건해 조사 중이라고 1일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시쯤 강남구 대치동에서 차를 몰고 가던 중 도로 쪽으로 나온 40대 남성 B씨를 들이받아 숨지게 한 혐의(교통사고처리 특례법 위반)를 받는다.B씨는 당시 술에 취한 상태였으며 도로 쪽으로 나왔다가 변을 당한 것으로 파악됐다. 구급대가 현장에 도착했을 때는 B씨는 이미 숨진 상태였다.A씨는 경찰 조사에서 주행 당시 피해자를 미처 보지 못했다는 취지로 진술했다. A씨에게서 음주나 마약 정황은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자