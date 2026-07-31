“사복 경찰이 몰카 단속 중” 야구팬들도 속았다…무전기 든 남성 정체

잠실 야구장서 경찰 행세한 50대 구속

이미지 확대 서울 송파구 잠실 야구장에서 경찰 행세를 한 50대 남성이 구속됐다. 스레드 캡처

세줄 요약 잠실야구장서 경찰 행세한 50대 남성 구속

경찰 표식·경광봉·무전기 착용 뒤 순찰 행세

관중 신고로 적발, 장비 구비 경위 조사

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서울 송파구 잠실 야구장에서 경찰 행세를 한 50대 남성이 구속됐다.31일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 지난 27일 경찰 제복·장비의 규제에 관한 법률 위반 혐의를 받는 50대 남성 A씨를 구속해 수사하고 있다.A씨는 지난 25일 경찰 표식과 경광봉, 무전기를 착용한 채로 프로야구 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기가 열린 잠실 야구장 일대를 돌아다닌 혐의를 받는다. 당시 A씨를 수상히 여긴 관중의 신고를 받고 경찰이 출동했던 것으로 전해졌다.A씨를 마주친 일부 야구팬들은 그를 ‘사복 경찰’로 인식했다. 소셜미디어(SNS)에서는 ‘경찰 POLICE’라고 적힌 표식을 단 A씨의 뒷모습과 함께 “잠실 야구장에서 경찰 순찰 중. 요즘 야구장에서 몰래카메라 범죄가 많아져서 단속 중이라고 한다”는 글이 공유되기도 했다.A씨는 경찰 조사에서 ‘어릴 때 경찰이 되고팠던 기억이 있어 장비를 착용했다’는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨가 해당 장비를 구비·착용한 세부 경위를 조사하고 있다.경찰제복장비법상 경찰공무원이 아닌 일반인이 경찰제복이나 그와 유사한 복장을 착용하거나 경찰 장비를 소지하면 불법이다. 이를 어길 시 6개월 이하 징역이나 300만원 이하 벌금에 처할 수 있다.윤예림 기자