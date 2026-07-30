[속보] 횡단보도 건너던 90대 노인, 음주운전 20대 차량에 치여 사망

세줄 요약 전남 광주 순천시 가곡동서 음주운전 사고 발생

횡단보도 건너던 90대 여성 차량에 치여 사망

운전자 면허 취소 수준, 위험운전치사 입건

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전남광주에서 음주운전 차량에 90대 노인이 치여 숨지는 사고가 발생했다.30일 오전 5시 1분쯤 전남광주 순천시 가곡동 편도 2차로 도로에서 A(22)씨가 몰던 승용차가 횡단보도를 건너던 B(90대·여)씨를 치었다.이 사고로 크게 다친 B씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.조사 결과 사고가 난 곳은 신호등이 없는 횡단보도로, 당시 A씨의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준이었던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 특정범죄가중처벌등에관한법률 위반(위험운전 등 치사) 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.하승연 기자