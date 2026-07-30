초등학교 근무 20대 주무관, 숨진 채 발견… 주거지 수색 등 경찰 수사

세줄 요약 경기도교육청 소속 20대 주무관 숨진 채 발견

용인 수지구 아파트 화단서 발견, 경찰 수사

타살 등 범죄 혐의점은 아직 확인되지 않음

이미지 확대 용인서부경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

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경기도교육청 소속 20대 남성 주무관이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.29일 경기 용인서부경찰서 등에 따르면 지난 23일 오후 12시쯤 용인시 수지구 한 아파트 화단에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.이 아파트 주민인 A씨는 경기도교육청 소속 주무관으로, 용인시의 한 초등학교 행정실에서 근무해 온 것으로 전해졌다.당시 A씨는 연가를 내고 출근하지 않은 것으로 알려졌다.경찰은 목격자 신고를 받고 현장으로 출동해 A씨의 시신을 검시하고, 주거지 등을 수색했다.타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.이정수 기자