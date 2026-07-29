[르포] 악취에 미끄럼 사고 위험까지… 조개체험하러 왔다가 ‘파래’에 갇힌 오조리포구

관광객 200명씩 찾는 곳 바다가 파래에 점령 당해

파래 누렇게 변하거나 다시 하얗게 변해 비닐쓰레기로 착각

최근엔 대세가 된 청게 잡다 밀물때 고립돼 구조요청

지난해만 파래 수거량 8000t 넘어…대부분 성산지역서 수거

해수욕장 등 주요 관광지는 수거하지만 연안은 예산부족 수거못해

주민들도 파래가 물밑으로 가라앉으면서 수거는 엄두도 못내

이미지 확대 지난 주말 18일 서귀포시 성산읍 오조리포구 조개체험장에 파래가 바다를 점령해 체험하러 온 관광객들이 먼 바다까지 나가 체험을 하고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 서귀포시 성산읍 오조리 포구 일대 파래가 누렇게 변하고 비닐쓰레기처럼 변해 악취가 나 수거가 절실한 상황이다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 파래에 점령당한 오조포구. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 오조리포구 조개체험장, 파래와 악취로 관광객 발길 멈춤

갯벌 대부분 초록빛 뒤덮여 미끄럼 사고 위험까지 확대

주민들, 기온 상승·해수 순환 변화와 관리 부재 지적

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“이게 무슨 냄새예요?”푹푹 찌는 불볕더위가 이어지는 지난 25일 제주 성산읍 오조리포구 조개체험장에 들어선 관광객들은 초록빛으로 뒤덮인 갯벌과 코를 찌르는 악취에 발길을 멈추며 이렇게 물었다. 발밑에는 두껍게 쌓인 파래가 질척거리고, 햇볕에 말라 하얗게 변한 파래는 비닐 쓰레기처럼 보일 정도다.여름철 하루 200명 이상이 찾는 제주 대표 조개체험장이지만 올해는 갯벌 대부분이 파래에 뒤덮이면서 미끄러짐 사고 위험까지 도사리고 있다.60년 넘게 오조리에 살아온 고규삼(67)씨는 “예전에도 여름이면 파래가 생겼지만 금세 가라앉았다”며 “올해처럼 파래가 가득 덮인 것은 처음”이라고 말했다. 그는 “기온 상승 영향도 있지만 바닷물 순환이 예전 같지 않아 심해진 것 같다”며 “어릴 적 바지락, 맛조개, 물고기가 넘쳐나던 갯벌이 이제는 파래로 점령당했다”고 안타까워했다.주민들은 악취보다 안전을 더 걱정한다. 파래 아래에는 푹 꺼지는 모래와 울퉁불퉁한 바닥이 숨어 있어 아이들이 뛰다 넘어질 위험이 크기 때문이다. 인근 주민들도 “가족 단위 관광객이 많이 찾지만 미끄러워 오래 체험하지 못한다”고 전했다.오조리는 제주올레길 2코스이자 일출과 일몰 풍경이 뛰어난 곳인데 여름이면 파래의 악취 때문에 걷기조차 힘든 상황이다. 그동안 마을 주민들이 직접 파래를 수거했지만 예산이 턱없이 부족한데다 파래가 물 밑으로 가라앉으면서 수거는 엄두도 못 내고 있다.제주도에 따르면 최근 구멍갈파래 수거량은 2023년 3555t에서 2024년 7363t, 2025년 8357t으로 다시 크게 늘었다. 지난해 수거량의 97.3%인 8130t이 서귀포에서 발생했으며 대부분 성산 지역에 집중됐다.도는 해수욕장 등 주요 관광지는 우선적으로 파래를 수거하고 있지만 예산 부족으로 일반 연안까지 관리하기는 어렵다는 입장이다.고씨는 “갯벌은 마을의 삶의 터전이지만 행정과 마을이 서로 관리를 미루는 사이 점점 망가지고 있다”며 “관광객이 많이 찾는 곳인 만큼 도 차원의 지속적인 관리와 지원이 필요하다”고 말했다.제주 강동삼 기자