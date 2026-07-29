폭염에 제주·전남 양식장 광어 떼죽음… 고수온 피해 첫 사례 기록

대정지역 양식장 광어 2만여마리 폐사

신고당시 27도… 고수온 첫 피해 조사

제주도내 양돈장 돼지 1290마리도 폐사

완도선 광어 7만 5000마리 폐사 첫 고수온 피해

전남 124개 농가서 가축 3만마리 폐사도

이미지 확대 가축 폭염피해 비상, 물줄기에 찜통 더위 식히는 소 폭염특보가 발효중인 28일 오후 경기 화성시 산우리한우농장에서 농장주가 소들에게 물을 뿌려주고 있다. 뉴시스

세줄 요약 제주 서귀포 양식장 광어 2만1000여 마리 집단 폐사

전남 완도 광어 7만5000마리 고수온 추정 폐사 신고

제주·전남 가축 폐사도 확산, 폭염 장기화 우려

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연일 이어지는 폭염이 육상과 바다를 동시에 덮치면서 제주와 전남 지역 양식장과 축산농가의 피해가 확산하고 있다. 서귀포 양식장에서는 광어 2만 1000여 마리가 집단 폐사해 올해 제주 첫 고수온 피해 사례가 됐다.29일 제주도에 따르면 지난 24일 서귀포시 대정읍 양식장 2곳에서 광어 폐사 신고가 접수돼 제주도와 행정시, 국립수산과학원이 합동으로 현장조사를 진행했다.당초 폐사 규모는 9000여 마리로 파악됐지만 추가 조사 결과 2만 1000여 마리로 늘어난 것으로 집계됐다. 신고 당시 양식장 사육수온은 27~28도 수준이었던 것으로 확인됐다.제주도는 폐사 원인을 정밀 조사해 고수온에 따른 피해 여부를 최종 판정할 계획이다. 조사 결과 수온 상승이 원인으로 확인되면서 올해 제주에서 발생한 첫 고수온 피해 사례가 됐다. 다만 현장 조사 당시에는 수온이 다소 낮아진 상태여서 고수온 외에 질병 등 다른 요인이 있었는지도 함께 조사하고 있다.제주도 관계자는 “현재는 고수온 의심 피해로 접수된 상태”라며 “현장 조사 결과를 토대로 최종 판정됐다”고 밝혔다.축산농가의 피해도 커지고 있다. 지난 27일 오전 기준 도내 양돈장 60곳에서 돼지 1290마리가 폭염으로 폐사한 것으로 집계됐다. 농가들은 환풍기와 냉방시설, 안개분무장치 등을 가동하며 대응하고 있지만 폭염이 장기화하면서 추가 피해를 우려하고 있다.전남광주에서 고수온 때문으로 추정되는 수산물 폐사 피해가 올해 처음으로 발생했다. 전남광주통합특별시에 따르면 지난 27일 완도지역 양식어가 5곳에서 광어 7만 5000마리가 고수온으로 폐사했다는 신고가 접수됐으며, 잠정 피해액은 6억 100만원으로 집계됐다.가축 피해도 잇따르고 있다. 올여름 들어 지난 27일까지 전남에서는 124개 농가에서 가축 3만마리가 폐사했다. 닭 2만 2088마리, 오리 5056마리, 돼지 2856마리 순으로 피해가 컸으며, 잠정 피해액은 4억 4300만원으로 집계됐다.제주 강동삼 기자