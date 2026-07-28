평택 미군기지서 ‘백린’ 누출…평택시, 인근 주민 긴급 대피 명령

세줄 요약 평택 K-55 미군기지서 백린 누출 사고 발생

평택시, 인근 주민 대상 긴급 대피명령 발령

백린, 자연발화·맹독성 지닌 위험 물질

이미지 확대 평택시 긴급 대피 명령 캡처

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경기도 평택시 서탄면 K-55 미군기지 안에서 유독물질인 백린 누출 사고가 발생해 평택시가 인근 주민들에게 긴급 대피명령을 내렸다.평택시는 28일 오후 5시 37분 재난문자를 통해 이날 오후 5시 7분쯤 서탄면 미군기지 안에서 백린이 새어 나오는 사고가 났다고 밝혔다.시는 사고 현장 인근 주민들에게 백린이 피부에 닿지 않도록 유의하며 즉시 안전한 곳으로 대피할 것을 당부했다.백린은 공기 중에 노출될 경우 스스로 불을 내는 자연발화성을 지니고 있고 물에 거의 녹지 않아 확산 및 제거가 까다로우며, 마실 경우 급성 맹독성을 띠는 위험 물질이다.당국은 인체에 닿을 경우 심각한 화상을 일으킬 수도 있는 치명적인 물질이다.안승순 기자