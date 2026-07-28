“차 금방 온다” 주차장 ‘몸주차 여성’…남편이 말려도 ‘막무가내’

공영주차장 ‘몸주차’ 소동

15분 넘게 빈 주차 칸 독점

말리는 주변 사람에게 욕설

다른 운전자의 양보로 일단락

이미지 확대 공영주차장에서 주차 시비를 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 7. 28. 서울신문

세줄 요약 공영주차장 몸주차로 자리 독점 논란

항의 운전자·관리인에 욕설과 고성

남편 만류에도 15분 넘게 버팀

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공영주차장에서 몸으로 주차 칸을 막아선 채 15분 넘게 자리를 독점하고, 항의하는 다른 운전자에게 욕설까지 퍼부은 여성의 사연이 알려져 공분을 사고 있다.최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 ‘공영주차장에서 황당한 일을 겪었다’는 제목의 글이 올라왔다.작성자 A씨에 따르면 사건은 지난 24일 주차 공간이 부족한 한 공영주차장에서 발생했다. 당시 50대로 보이는 한 여성이 빈 주차 칸 앞에 서서 몸으로 차량 진입을 막고 있었다.A씨가 주차를 시도하자 여성은 “차가 금방 온다”며 길을 비켜주지 않았다. A씨가 “사람이 주차 자리를 맡는 게 어디 있느냐”고 항의하자, 여성은 되레 “나이도 어린 게 버릇이 없다”며 화를 냈다.현장에 뒤따르던 차량 운전자와 주차장 관리인까지 나서 “차량이 우선이니 비켜달라”고 거듭 요청했지만, 여성은 “원래 이렇게 해왔다”고 주장하며 15분 이상 자리를 떠나지 않았다. 뒤늦게 도착한 남편이 “비켜주라”며 말렸으나 여성의 고집은 이어졌다.대치 상황은 옆에서 이를 지켜보던 다른 운전자가 A씨에게 자신의 주차 공간을 양보하면서 일단락됐다. A씨는 “SNS에서만 보던 주차 자리 맡기를 실제로 겪으니 황당하다”며 “상식 없는 행동을 하는 사람이 실제 존재한다는 게 믿기지 않는다”고 했다.문경근 기자