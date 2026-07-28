한밤중 서울 오피스텔서 여성 살해…50대 남성 긴급체포

경찰 “관계성 범죄 여부 확인 중”

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 서울 강북구 오피스텔서 여성 살해 사건 발생

50대 남성 긴급체포, 진술 거부 중인 상태

경찰, 관계성 범죄 여부와 동기 조사 착수

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한밤중 서울 소재 오피스텔에서 한 남성이 여성을 살해한 혐의로 입건됐다.서울 강북경찰서는 28일 오전 1시 40분쯤 50대 남성 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 서울 강북구 수유동에 있는 한 오피스텔 안에서 50대 여성 B씨를 살해한 혐의를 받는다.현장에서는 흉기와 둔기 등 A씨가 범행에 썼을 것으로 추정되는 도구들이 발견된 것으로 알려졌다.A씨와 B씨는 가족 관계는 아닌 것으로 파악됐다. 경찰은 그간 두 사람 간에 교제 살인으로 의심할 만한 신고 이력은 없지만 관계성 범죄 여부를 확인 중이라고 밝혔다.체포된 후 현재 경찰서 당직실에 인치돼 있는 A씨는 진술을 거부하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨의 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.정회하 기자