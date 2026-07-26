창원서 해루질 나섰다 실종된 50대, 심정지로 발견됐으나 숨져

세줄 요약 창원 앞바다 해루질 나선 50대 실종 신고 접수

해경 수색 40분 만에 심정지 상태로 발견

병원 이송 뒤 사망, 사고 경위 조사 착수

이미지 확대 해경 이미지. 서울신문DB

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경남 창원 앞바다에서 해루질(맨손으로 어패류 등을 잡는 일)을 나간 50대 남성이 연락이 끊긴 뒤 심정지 상태로 발견됐으나 끝내 숨졌다.26일 창원해양경찰서 등에 따르면 지난 25일 오후 8시 50분쯤 “50대 남성 A씨가 오후 4시 30분쯤 해루질을 하러 나간 뒤 연락이 닿지 않는다”는 내용의 실종 신고가 119에 접수됐다.신고를 받은 해경은 즉시 창원시 마산합포구 진전면 소포항 인근 해안가 일대에서 수색 작업을 벌였다.수색을 시작한 지 약 40분 만인 오후 9시 23분쯤 해안가 인근에서 A씨를 발견했다.발견 당시 심정지 상태던 A씨는 인근 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.해경은 정확한 사고 경위와 사망 원인을 조사하고 있다.창원 이창언 기자