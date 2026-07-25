[속보] 대낮 화곡동 주택가서 여고생에 흉기 휘두른 10대男 구속…“도주 우려”

세줄 요약 화곡동 주택가 흉기 난동, 10대 남학생 구속

법원, 증거 인멸과 도주 우려 이유로 영장 발부

피해 여고생은 복부 부상, 의식 있는 상태 치료

이미지 확대 25일 경찰 등에 따르면 서울 강서경찰서는 살인미수 혐의로 10대 남성 A씨의 구속영장을 전날 신청했다. A씨는 23일 오후 1시 26분쯤 화곡동 다세대 주택가에서 10대 B양을 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 사진은 범행 장소. 2026.7.23 뉴스1

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서울 강서구 화곡동 주택가에서 여고생에게 흉기를 휘두른 10대 남학생이 구속됐다.25일 서울남부지법 오하나 판사는 이날 오후 3시 살인미수 혐의를 받는 홍모군를 상대로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “증거 인멸 및 도주 우려가 있다”며 구속 영장을 발부했다.고등학생인 홍군은 지난 23일 오후 1시 26분쯤 화곡동 다세대 주택가에서 10대 여성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.복부를 다친 피해자는 의식이 있는 상태로 병원에 이송돼 치료받았다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.홍군과 피해자는 지인 관계인 것으로 전해졌다.경찰은 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.이보희 기자