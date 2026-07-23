메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

경북 포항서 어린이집 차량이 건물 들이받아…차량 전소

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-07-23 09:54
입력 2026-07-23 09:54
세줄 요약
  • 포항 어린이집 승합차 건물 충돌 사고
  • 교사 1명 부상, 어린이 6명은 무사 인계
  • 사고 뒤 엔진룸 화재로 차량 전소
이미지 확대
경북 포항시 남구 오천읍에서 지난 22일 발생한 어린이집 승합차 사고. 경북소방본부 제공
경북 포항시 남구 오천읍에서 지난 22일 발생한 어린이집 승합차 사고. 경북소방본부 제공


경북 포항에서 도로를 달리던 어린이집 승합차가 건물을 들이받는 사고가 발생했다.

경북소방본부에 따르면 22일 낮 12시 2분쯤 포항시 남구 오천읍 문덕리 도로를 달리던 어린이집 승합차가 주변 건물을 들이받았다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 어린이집 교사(50대)가 얼굴 등을 다쳐 병원에 옮겨졌다. 사고 당시 승합차에는 어린이 6명도 타고 있었지만, 부상 없이 보호자에게 인계됐다.

사고 뒤 승합차는 엔진룸에서 불이 나 전소됐지만 인명 피해로 이어지지는 않았다.



경찰은 사고 차량 운전자와 목격자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

포항 김형엽 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이 사고로 다친 사람은 누구인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기