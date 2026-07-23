떠내려간 안동 산불 이재민 주택…641개동 전부 ‘고정 장치’ 없었다

市 “빠른 일상 복귀 후 철거 고려”

‘앵커볼트 설치’ 의무 사항 아냐

세줄 요약 안동 임시주택 641동 앵커볼트 전무 확인

집중호우로 일부 단지 침수·유실 피해 발생

도, 전수조사와 보강 공사 추진 계획

2026-07-23 10면

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최근 집중호우로 경북 안동 등에서 산불 이재민 임시 조립주택 일부가 떠내려가는 피해가 발생한 가운데 안동의 임시 조립주택 전체에 고정용 앵커볼트가 설치되지 않았던 것으로 확인됐다.22일 경북도가 집계한 ‘임시 조립주택 안전 보강(앵커볼트 등) 현황’에 따르면 도내 5개 시·군에 있는 임시 조립주택 1935동 가운데 앵커볼트가 설치되지 않은 주택은 안동·의성·청송·영양에 있는 732동으로 집계됐다.특히 안동에서는 이재민이 거주 중인 임시주택 641동 모두 앵커볼트가 설치되지 않았다. 의성에서는 전체 150동 중 37동, 청송 443동 중 20동, 영양 44동 중 34동이 미설치 상태였다. 반면 영덕에서는 행정안전부 지침에 따라 사용 중인 임시주택 657동 전체에 앵커볼트를 설치했다.행정안전부 ‘임시 주거용 조립주택 운영 지침’은 제작·설치 시 표준설계 도면을 최대한 준용하도록 규정하고 있지만 앵커볼트 설치를 의무 사항으로 명시하고 있지는 않다.안동시는 임시주택 특성과 전문가 의견 등을 종합적으로 고려해 설치하지 않았다고 해명했다. 시 관계자는 “지난해 초대형 산불 발생 이후 이재민들의 빠른 입주와 일상 복귀 후 철거 예정인 점 등을 고려했다”며 “주택 무게 또한 6~7t에 달하고 이번과 같은 극한 호우 상황을 예측하기 어려웠다”고 말했다.앞서 지난 18~19일 내린 집중호우로 안동시 일직면 귀미1리와 의성군 단촌면 구계2리 임시주택 단지 20개 동이 침수·파손되거나 거센 물살에 떠내려가는 피해가 발생했다. 이에 도는 행정안전부와 함께 임시주택에 대한 전수조사 및 안전점검을 벌이는 중이다.도는 최근 집중호우로 임시주택 피해가 발생함에 따라 재해구호기금을 활용해 앵커볼트 설치를 추진할 계획이다. 도 관계자는 “정부 및 각 시군과 논의해 앵커볼트뿐만 아니라 추가적인 위험 요소를 점검해 나갈 계획”이라며 “필요하다면 구조 보강 및 추가 공사를 진행할 것”이라고 말했다.안동 김형엽 기자