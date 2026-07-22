[속보] 950㎏ 철제 구조물에 깔린 트레일러 기사… 병원 이송 이튿날 끝내 숨져

세줄 요약 고성 제조업체서 트레일러 기사 구조물에 깔림

950㎏ 철제 구조물 추락, 병원 이송 뒤 사망

경찰·노동당국, 중대재해처벌법 적용 검토

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

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경남 고성의 한 제조업체에서 60대 트레일러 기사가 작업 도중 적재물에 깔려 숨지는 사고가 발생했다.22일 고성경찰서 등에 따르면 지난 20일 오전 9시 20분쯤 고성군에 있는 조선기자재 납품업체에서 A씨가 자신의 트레일러에 철제 구조물을 싣고 고정하는 작업을 하던 도중 일부 구조물이 추락하면서 깔리는 사고를 당했다.A씨를 덮친 구조물은 길이 12ｍ, 무게 950㎏에 달하는 것으로 알려졌다.사고 직후 A씨는 골절상을 입고 의식이 있는 상태로 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료받았으나, 상태가 악화해 사고 이튿날인 21일 오후 4시 57분쯤 사망했다.A씨는 특수 형태 근로 종사자인 개인사업자로 확인됐다.경찰은 당시 현장에서 함께 작업하던 납품업체 직원 1명과 회사 대표 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.경찰과 고용노동부 통영고용노동지청은 해당 사업장의 규모 등을 파악해 중대재해처벌법 적용 여부를 검토하는 한편 현장 안전수칙 준수·업무상 과실 여부 등을 수사할 방침이다.이정수 기자