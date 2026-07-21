월드컵서 등장한 ‘욱일기’…CNN 등 문제점 공론화

세줄 요약 월드컵 욱일기 응원 논란, 외신 통해 국제 공론화

서경덕, FIFA에 항의했으나 묵묵부답 지적

세계 스포츠 행사서 욱일기 근절 필요성 강조

이미지 확대 2026 FIFA 북중미 월드컵 기간 일본 응원단의 욱일기 사용 논란이 미국 CNN 등 주요 외신을 통해 보도되며 국제적 이슈로 확산됐다. 외신에서 보도된 욱일기 응원 장면. 2026. 7. 21. 서경덕 교수팀 제공

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북중미 월드컵 기간 일본 욱일기 응원 논란이 CNN 등 주요 외신을 통해 공론화되며 국제적 관심이 확산됐다.서경덕 성신여대 교수는 21일 소셜미디어(SNS)를 통해 “일본의 조별리그 1차전에서는 거리 응원에 욱일기가 사용됐다”며 “2차전에서는 경기장 내에서 펼쳐져 많은 질타를 받았다”고 했다.그는 “국제축구연맹(FIFA) 측에 항의 메일을 2차례 보냈으나 묵묵부답으로 일관하고 있다”며 “미국 CNN, 독일 공영매체 DW, 영국 스포츠바이블 등 많은 외신에서 관련 소식을 전해 욱일기 응원의 문제점을 서구권에 널리 알릴 수 있었다”고 했다.앞서 CNN은 “FIFA는 정치적 메시지나 차별적 표현, 군사적 이미지를 담은 깃발 사용을 엄격히 제한하고 있으나 욱일기에 대해서는 공식적인 입장을 내놓지 않고 있다”고 지적했다.여러 외신에서 보도한 후 일본 야후재팬 등에도 관련 기사가 올라왔다. 이에 일본 누리꾼 다수는 서 교수의 SNS 계정으로 “욱일기 응원은 문제없다”는 항의 문자를 보내기도 했다.서 교수는 “국제사회의 지속적인 공론화를 통해 월드컵·올림픽 등 세계적인 스포츠 행사에서 욱일기 사용을 반드시 근절해야 한다”고 했다.문경근 기자