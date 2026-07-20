진입조차 힘든 빽빽한 내부… 5층엔 리튬배터리 로봇 수백대

인천 센터 사흘째 진화 난항

대형화재 안전불감증 반복

이미지 확대 20일 화재 상황이 사흘째 이어지고 있는 인천 서해구 쿠팡32물류센터에서 연기가 피어오르는 가운데 진화 작업이 진행되고 있다.

이지훈 기자

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세줄 요약 고밀도 랙 구조, 심부 화재 장기화 원인

가연물 분리 미흡, 열 축적과 진입 곤란

자동화 설비 확산, 소방기준은 제자리

2026-07-21 3면

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인천 서해구 쿠팡 물류센터 화재가 사흘째 이어지면서 물류센터 화재의 장기화를 막기 위한 구조적 개선이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 더 높고, 더 촘촘하고, 더 자동화된 시설로 바뀐 물류센터에 대한 새로운 대응이 필요하다는 취지다. 전문가들은 ‘빽빽한 창고’ 구조를 개선하고, 불에 잘 타는 제품은 분리 보관하고, 안전 기준을 개선해야 한다고 지적하고 있다.20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 불은 이날까지 좀처럼 잡히지 않고 있다. 소방헬기와 살수차를 동원해 대량의 소화용수를 뿌리고 장맛비까지 내렸지만 불길은 쉽게 꺾이지 않았다.전문가들은 물류센터 화재가 장기화하는 이유로 3단 선반(랙) 구조에 가연물이 빽빽하게 쌓인 채 내부 깊숙한 곳에서 계속 타는 ‘심부(深部) 화재’를 꼽는다. 스프링클러가 정상 작동하더라도 물이 화재 중심부까지 닿기 어렵고, 내부에 축적된 열이 빠져나가지 못해 진화가 장기화될 수 있다는 것이다. 실제로 2021년 경기 이천 덕평 물류센터 화재는 완전 진화까지 132시간(약 6일), 지난해 11월 충남 천안 이랜드 물류센터 화재도 60시간(약 3일)이 걸렸다.이를 막기 위해 전문가들은 우선 ‘빽빽한 창고’ 구조부터 개선해야 한다고 입을 모은다. 전자상거래 확산으로 물류센터는 층고를 높이고 랙을 여러 층으로 설치한 뒤, 천장 가까이까지 물건을 쌓는 고밀도 적재 방식을 확대해 왔다인세진 우송대 소방안전학부 교수는 “랙형 창고는 공간 활용도는 높지만 화재가 발생하면 열이 내부에 머물고 불길도 수직으로 빠르게 확산해 진화가 쉽지 않다”며 “공간 활용 기준과 적재 기준을 현실에 맞게 손볼 필요가 있다”고 말했다.소방당국은 이번 화재에서도 스프링클러가 정상 작동했지만 물이 화재 중심부까지 충분히 도달하지 못했을 가능성을 배제하지 않고 있다. 또 5층에 리튬배터리가 장착된 물류운반 로봇 수백 대가 있어 피해가 커질 수 있다고 보고 확산 방지에 주력하고 있다.가연성 물질의 별도 보관 등 관리 기준 강화도 개선 과제로 꼽힌다. 물류센터에는 생활용품과 종이상자, 비닐, 플라스틱 등 가연물이 대량 보관되지만 위험도에 따른 세부 관리 기준은 사실상 없다. 허석경 인천서부소방서장은 이날 브리핑에서 “6~7층에는 생활용품 등 다량의 가연물이 적재돼 있어 열이 축적되고 내부 구조도 복잡해 소방대원 진입에 어려움이 있다”고 설명했다.자동화 설비와 안전기준 간 격차도 문제다. 최근 물류센터는 컨베이어벨트와 자동분류기, 운반로봇 등 전기설비가 24시간 가동되는 시설로 바뀌었지만, 소방시설은 준공 당시 기준에 머무는 경우가 많다. 인천 쿠팡 물류센터 역시 2020년 건축허가를 받아 2024년 시행된 창고시설 화재안전기준(NFTC 609)이 적용되지 않았다.채진 목원대 소방방재학과 교수는 “초고층·고밀도·자동화된 물류센터 현실에 맞게 소방시설 설계 기준과 성능을 전면 재검토해야 한다”고 말했다.전날 내려진 대피령은 이날도 유지됐다. 주민 169명이 신현초와 신현북초에 마련된 임시 대피소를 찾았고, 인근 신석초와 어린이집 14곳이 휴교 및 휴원했다.유승혁·강남주 기자