[포토] 사흘째 화염 치솟는 인천 쿠팡 물류센터

세줄 요약 사흘째 이어진 인천 쿠팡 물류센터 화재

47시간 넘게 진화 지연, 붕괴 위험 검토

주민 대피령과 휴원·휴교 권고 병행

1 / 6 이미지 확대 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다.

이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

이미지 확대 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다.

이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

이미지 확대 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다.

이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

이미지 확대 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다.

이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

이미지 확대 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 20일 오전 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 47시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

이미지 확대 20일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업에 지친 소방관들이 휴식을 취하고 있다. 이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 2026.7.20

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 큰불이 사흘째 이어지는 가운데 소방 당국이 건물 붕괴 위험 가능성에 따른 현장 안전을 확보하면서 진화 작업을 이어가고 있다.20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시 54분께 서구 석남동 쿠팡물류센터에서 난 불은 47시간이 넘은 이날 오전 6시 현재도 꺼지지 않았다.소방 당국은 화재 이틀째인 전날 오전 초기 진화 시점을 ‘19일 오후 11시께’로 예상했으나, 센터에 보관 중인 각종 가연성 물질이 많은 데다 내부 구조가 복잡해 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.소방 당국은 지난 18일 오후 발령한 국가소방동원령을 유지하며 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다.소방 당국은 전날 물류센터 내부의 연기를 밖으로 빼내는 동시에 소화용수를 뿌릴 공간을 만들기 위해 램프구역과 물류센터 6층 건물이 연결되는 지점에서 ‘파괴 작업’을 진행했다.또 화재 현장 인근에 위치한 SK인천석유화학으로 불길이 번지지 않도록 고가·굴절 사다리차를 배치했다.불길이 좀처럼 잡히지 않는 가운데 서구는 상황판단회의를 열고 선제적으로 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 주민 대피령을 내렸다.대피 대상에는 쿠팡 남측 상가·공장만 포함됐으며 주거지역은 포함되지 않았다. 현장에서 활동 중인 경찰관과 소방관도 제외됐다.임시 대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 각각 46세대(75명)와 43세대(93명) 등 89세대(168명)가 머무는 것으로 파악됐다.이들은 대피령 대상은 아니지만 연기와 분진 피해를 우려해 자진해서 대피소를 찾은 것으로 알려졌다.서구는 현장 인근 어린이집 31곳과 인근 초등학교를 대상으로 이날 하루 휴원 및 휴교를 권고했다.소방 당국 관계자는 “현장에 비가 내리고 있지만 물류센터 내부까지는 빗물이 닿기 어려워 진화에 큰 도움이 되지는 않는다”며 “현장 안전을 다각적으로 검토하며 대응하고 있다”고 말했다.온라인뉴스부