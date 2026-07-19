사회 사건·사고 [포토] ‘담벼락 덮친’ 산불이재민 임시주택 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/07/19/20260719800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-19 16:35 입력 2026-07-19 16:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 폭우에 담벼락 덮친 산불 이재민 임시주택19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 산불 이재민 임시주택단지 덮친 토사19일 경북 안동시 일직면 귀미1리 산불 이재민 임시주택단지가 폭우로 인한 토사에 뒤덮여있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 폭우에 유실된 도로19일 경북 의성군 단촌면 구계리의 한 도로가 폭우로 유실돼 있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 폭우에 유실된 도로19일 경북 의성군 단촌면 구계리의 한 도로가 폭우로 유실돼 있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 폭우의 흔적19일 서울 한강이 전날 폭우 영향으로 흙탕물로 변해 있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 폭우에 무너진 정자19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 정자가 폭우로 인해 무너져있다. 2026.7.19 연합뉴스 이미지 확대 폭우에 떠내려온 차량19일 경북 의성군 세월교에 지난 18일 폭우에 떠내려온 차량이 걸려있다. 2026.7.19 경북 의성군 제공 연합뉴스 19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 산불 이재민 임시주택이 설치된 위치는? 경북 안동시 경북 구미시