[포토] ‘담벼락 덮친’ 산불이재민 임시주택

학생들 있는데…학교서 성관계한 기혼 여경과 동료 경찰, 논란에 결국

“남자아이 물에 빠졌다”…수원 하천서 물놀이하던 중학생 숨져

“육아휴직 남편이 5개월 아기 두고 시어머니와 유럽 간다네요”

“몸길이 50㎝ 악어가 하천에” 누가 키우다 버렸나… 소방인력 7명 투입 포획

‘제2의 전성기’ 허경환 “현재 무주택자…집 살 수 있는 상황 아냐” 충격

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

워싱턴 임주형 특파원 ‘메인주 맘다니’ 美민주 후보의 추락…중간선거에 나비효과 불러올까

송현주 기자 한강뷰 예술가 작업실에서 놀래?…11·18일 ‘사각사각 아트플레이스’로 와!

글·사진 박성국 문화체육부 기자 1570m 고지 달리자 숨이 턱 막혀… 러너 생명줄 ‘보투막’도 곤두박질

글·사진 박상준 여행작가 곡선의 섬에서 직선의 삶을 보다

손지연 기자 가족이 경찰이면 수사는 어떻게…장윤기 사건이 드러낸 사각지대

정연호 기자 “죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마

듣는 그날의 사건현장

민나리 기자 고3이 만든 ‘신발 덕후’ 커뮤니티가 무신사 출발점…25년 만에 K패션 판 바꿨다

김경두 기자 “찬바람 불면 늦어요”…‘13월의 월급’ 늘리는 연말정산 중간 점검

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

도쿄 명희진 특파원 대북 억제 위해 ACSA 원하는 일본… 협력 물꼬부터 터야

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 때론, 꺾이는 마음이 세상을 바꿀지니

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 계곡 불법시설 0.2%만 강제철거…“이번 여름만” 버티는 상인들

김희리 기자 김건희, 尹·도이치 주가조작 세력과 공동정범?… 다음주 첫 대법 선고 관전 포인트

유용하 과학전문기자 숨쉬며 쌓인 미세플라스틱, 심혈관 막는 ‘침묵의 살인자’

도쿄 명희진 특파원 엄마는 공주, 나는 평민?…日왕실이 ‘남계 남성’ 고집하는 이유는

곽진웅 기자 여의도에서 탐냈던 김태규, 탄탄한 초선 정치인으로 ‘정석 데뷔’

대전 곽소영 기자 “로봇청소기처럼 집집마다 휴머노이드… 대중화 시대 열릴 것”

[박성원의 직설대담] “제조업 강점 살려 ‘AI 1등 국가’로 간다면 경제 또 한번 도약” / 박성원 논설위원

[기고] 반도체 강국, 이제는 연구 강국 돼야 / 장준연 한국과학기술연구원(KIST) 부원장

[이혜정의 글로벌 퍼스펙티브] 호르무즈와 미국의 세 가지 자업자득 / 이혜정 중앙대 정치국제학과 교수

[정은귀의 시선] 여름날의 일 / 정은귀 한국외대 영미문학문화학과 교수

[열린세상] 물회는 누구의 것인가 / 주영하 한국학중앙연구원 교수·음식인문학자

[지방시대] 상대적 박탈감, 한숨이 해결해 주지 않는다 / 설정욱 전국부 기자

[세종로의 아침] 낙인의 문법을 넘어서 / 최여경 문화체육부 선임기자

산불 이재민 임시주택이 설치된 위치는?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다.온라인뉴스부

원본 이미지입니다.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.