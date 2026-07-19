[포토] ‘이틀째 계속’ 인천 쿠팡 물류센터 화재

1 / 5 이미지 확대 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업 19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 2026.7.19 연합뉴스

이미지 확대 이틀째 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 화재 19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 2026.7.19 연합뉴스

이미지 확대 이틀째 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 화재 19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 2026.7.19 연합뉴스

이미지 확대 이틀째 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 화재 19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 2026.7.19 연합뉴스

이미지 확대 계속되는 인천 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다. 이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 2026.7.19 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 이틀째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 소방관들이 진화 작업을 하고 있다.이 물류센터는 전날인 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 30시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연면적 29만9천㎡, 지상 8층 규모로, 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다.온라인뉴스부