“남자아이 물에 빠졌다”…수원 하천서 물놀이하던 중학생 숨져

세줄 요약 서호천 물놀이 중학생 익사 사고 발생

보 인근 깊은 수심과 무장비 상태 확인

비로 오른 수위 영향 여부 경찰 조사

이미지 확대 경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음.

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경기 수원시의 한 하천에서 물놀이 하던 중학생이 물에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.19일 수원권선경찰서 등에 따르면 전날 오후 6시쯤 수원시 권선구 서둔동의 서호천에서 또래 3명과 함께 물놀이하던 10대 A군이 물에 빠졌다.소방 당국은 “남자아이가 물에 빠졌다”는 행인의 신고를 받고 현장에 출동해 수색한 끝에 30여분 만인 오후 6시 33분 신고가 접수된 지점 근처에서 심정지 상태의 A군을 발견했다.A군은 구조대원에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.서호천은 장안구 파장동에서 권선구 평동에 이르는 폭 15ｍ, 총길이 11.52㎞의 하천이다.A군이 사고를 당한 지점은 하천 보 인근으로 물살에 의해 하천 바닥이 패이면서 주변의 다른 구간보다 수심이 깊어 약 2ｍ에 이르렀던 것으로 조사됐다.A군은 안전 장비를 착용하지 않은 상태로 물놀이를 하다가 사고를 당했던 것으로 파악됐다.경찰은 한때 시내에 내린 비로 하천의 수위가 평소보다 상승했던 점이 사고에 영향을 미쳤을 가능성도 염두에 두고 있다.사고 당일 수원시에서는 시간당 최대 9.3㎜의 비가 내렸다.경찰은 자세한 경위를 조사 중이다.이보희 기자