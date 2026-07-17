“축구인들, 반성하고 각성해야”…기성용, 월드컵 조기 탈락에 쓴소리

세줄 요약 월드컵 조기 탈락 한국 축구에 쓴소리

기성용, 혁신·개혁 필요성 공개 지적

축구인들 반성과 각성 촉구 발언

이미지 확대 포항 스틸러스가 “새로운 도약을 위해 기성용을 영입했다”고 밝혔다. 포항 스틸러스 제공

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축구선수 기성용이 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조기 탈락한 한국 축구를 향해 혁신이 필요하다고 밝혔다.17일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 공식 유튜브 채널에는 동서지간인 배우 김강우, 축구선수 기성용이 게스트로 출연한 예고편 영상이 게재됐다.기성용은 월드컵을 직관하기 위해 멕시코를 다녀온 것을 언급했다. 그는 “다행인 게 첫 경기(체코전)만 보고 귀국했다”며 “내가 올 때까지만 해도 분위기가 좋았고 1위로 올라갈지, 2위로 올라갈지를 이야기했다”고 말했다.이어 “선수들과 만나면서 힘도 많이 주고 왔다. 근데 이게 이렇게 끝나버리니까 경험했던 선수로서 아주 안타깝기도 하고 실망한 국민의 마음도 충분히 이해가 간다”며 “앞으로 한국 축구가 많이 개혁해야 하지 않을까 한다”고 했다.기성용은 제작진과 인터뷰에서 “축구인들이 각성해야 한다. 반성을 많이 해야 한다”고 했다. 그는 “나도 축구인이지만 내가 과연 한국 축구를 위해서 열심히, 혹은 무언가를 했나 싶다. 요즘에 정말 많은 생각이 든다”고 했다.문경근 기자