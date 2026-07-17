창원서 폐지 리어카 끌던 80대, 만취 20대 차에 치여 숨져

세줄 요약 창원 도로서 80대 여성, 만취 운전자 차량에 치여 숨짐

폐지 리어카 끌고 횡단 중 사고, 새벽 시간대 발생

경찰, 치사 혐의 입건 후 블랙박스 등 경위 조사

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

A씨는 편도 2차로 도로에서 1차로로 주행하던 중 B씨를 충격했다.

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경남 창원에서 폐지 리어카를 끌고 도로를 건너던 80대 노인이 만취 상태의 20대 운전자가 몰던 승용차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.17일 마산동부경찰서에 따르면 이날 오전 4시 34분쯤 창원시 마산합포구 합포동 인근 도로에서 20대 A씨가 몰던 아반떼 승용차가 도로를 건너던 80대 여성 B씨를 들이받았다.사고 당시 B씨는 폐지를 실은 리어카를 끌고 도로를 건너고 있었던 것으로 파악됐다.이 사고로 B씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.경찰이 현장에서 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 것으로 확인됐다.A씨는 경찰 조사에서 “보행자를 늦게 발견했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 불구속 입건하고, 차량 블랙박스 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.창원 이창언 기자