우발 살인 아니었다… 장윤기 휴대전화서 여고생 노린 정황 발견

특수단 포렌식 과정에서 찾아내

구속된 수사팀장 “윗선 지시받아”

검찰, 광주경찰청 전격 압수수색

이미지 확대 광주 여고생 살해범 장윤기

세줄 요약 휴대전화서 범행 전 피해자 노린 정황 확인

우발 범행 주장 뒤집는 계획범죄 가능성 수사

초기 묵살 경위와 윗선 개입 여부도 조사

2026-07-16 12면

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광주 여고생 살해범 장윤기(23)가 범행 전부터 피해자를 알았을 것으로 추정되는 정황을 경찰이 발견하고 수사를 이어가고 있다.경찰청 국가수사본부 특별수사단은 15일 광주경찰청에서 진행한 중간 수사 결과 브리핑에서 이런 내용을 공개했다. 특별수사단은 장윤기가 범행 훨씬 이전부터 피해자인 고 이채원(16)양을 일방적으로 알고 있던 것으로 추정되는 정황을 확인하고 사실관계를 확인하고 있다며 이같이 설명했다.이런 정황은 디지털 포렌식 과정에서 확보한 휴대전화(공기계)에서 발견됐다. 다만 특별수사단은 수사가 진행 중인 사안이라는 이유로 구체적인 내용을 공개하지는 않았다. 특별수사단 관계자는 “이양은 장윤기를 알지 못했지만, 장윤기가 이양을 계획적으로 노린 흔적으로 볼 만한 정황이 있다”며 “수사 중인 사항이고 2차 피해 등이 우려돼 구체적인 정황은 공개할 수 없다”고 말했다. 이어 “사실관계가 확인되면 적절한 시점에 공개하겠다”고 덧붙였다.살인 사건을 담당한 광산경찰서 수사팀도 이런 정황을 초기에 인지했지만 수사하지 않은 경위에 대해서도 특별수사단은 수사하고 있다.그동안 경찰 수사 과정에서 우발적 범행이라고 주장해온 장윤기는 13일 광주지법에서 열린 2차 공판에서 성범죄 목적의 범행을 인정했다. 앞서 그는 검찰로 송치되던 5월 14일 취재진 질문에도 “여학생인 것을 알고 한 것은 아니다”라며 계획 범죄를 부인했다.또 단순 살인죄를 적용한 경찰 수사의 주요 과정마다 광산경찰서 담당 수사팀장 A 경감의 묵살 지시가 있었던 것으로 확인됐다. 특별수사단은 구속된 A 경감으로부터 “윗선에서 장윤기의 스토킹 전력과 이번 살인 사건을 연결시키지 못하도록 지시했다”는 진술을 확보했다고 밝혔다. A 경감은 장윤기의 차량 감식 현장에서 발견된 케이블타이, 리얼돌 등이 “살인의 주요 증거는 아니라고 판단했다”면서도 스토킹과 살인 행위를 연결하지 않은 배경에 “윗선의 지시가 있었다”고 진술한 것으로 전해졌다.한편 이날 광주지검도 광주경찰청 청장실과 부장실 등을 전격 압수수색하며 경찰 수뇌부로 수사를 전면 확대했다.광주 임형주 기자