“커피 리필 해달라” 컵 던지고 머리채 잡은 중년여성…이유 ‘황당’[이슈픽]

카페 사장에 “전 남편의 딸” 황당 주장

중년 여성, 폭행 혐의로 형사 입건

이미지 확대 커피를 리필해주지 않는다는 이유로 카페 사장을 폭행한 중년여성의 영상이 공개됐다. 스레드 캡처

이미지 확대 한 패스트푸드점에서 직원을 폭행하고 난동을 부린 여성의 모습. 보배드림 캡처

세줄 요약 리필 거절에 격분한 중년 여성 폭행

컵 투척·머리채 잡기 등 난동 발생

사장 신고 후 임시 휴업과 입건

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커피를 리필해주지 않는다는 이유로 카페 사장을 폭행한 중년 여성의 영상이 공개되며 공분을 샀다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘커피 리필 안 해줬다고 여사장 머리채 잡은 할머니’라는 제목의 글이 올라왔다.이는 서울에서 카페를 운영하는 여성 A씨가 지난달 26일 소셜미디어(SNS) 스레드에 올린 게시물을 갈무리한 것으로 A씨는 “저에게 별일이 다 있다”고 말문을 열었다.A씨는 “오늘 오픈 직후 여성 B씨가 주문건을 금방 드시고 카운터로 오셔서 리필을 요청했다”면서 “‘리필은 어렵다’고 말하니 욕을 하며 제 쪽으로 컵을 던졌다”고 밝혔다.이어 “홀에 나가서 따지니 제가 ‘전 남편의 딸’이라는 헛소리를 하면서 손찌검을 하려고 하고 테이블을 발로 차는 등 위협을 했다”고 밝혔다.A씨는 일단 경찰에 신고했고 매장을 나가는 B씨를 붙잡았다. A씨가 공개한 영상을 보면 B씨는 매장 앞에 놓인 간판을 발로 차고 던지는가 하면 자신을 붙잡는 A씨의 머리채를 움켜쥐고 휘둘렀다.A씨는 “경찰분들 올 때까지 붙잡아 둬야 했기에 따라나갔다가 머리 잔뜩 뜯겼다”면서 “경찰서도 가야 하고 현재 상태로 영업이 어려워 오늘, 내일 문을 닫는다”고 알렸다. 그러면서 B씨는 폭행죄로 형사 입건된 상태라고 전했다.누리꾼들은 “반격 안 하고 잘 참았다. 경찰에 신고하고 대처 잘 했다”, “저런 분들은 금융 치료가 답이다”, “장사하는 분들 정말 힘들겠다”라며 B씨의 태도를 비판했다.앞서 지난 4월에도 한 패스트푸드점에서 한 여성 C씨가 음료 리필을 거절당하자 계산대 위 물건을 집어던지고 여성 직원을 폭행한 사건이 알려진 바 있다.현장에 있었다는 한 남성 직원은 “C씨가 주문 단계부터 반말을 쓰며 화가 난 상태였다”며 “음료를 먼저 받아 간 뒤 고의로 쏟고 리필을 요구했다”고 주장했다.해당 사건은 다른 손님의 신고로 출동한 경찰에 의해 상황이 정리된 것으로 전해졌다.본사 측은 “현장 인력의 안전과 권익을 보호하기 위해 가맹점 측이 원할 경우 민형사상 고소와 손해배상 청구 등 모든 법적 조치를 본사 차원에서 조력하겠다”고 밝혔다.법조계에서는 이러한 행위가 형법상 폭행죄는 물론 재물손괴와 업무방해 등 여러 혐의가 중첩적으로 적용될 수 있다고 보고 있다.피해 정도에 따라 상해죄 적용도 가능하며, 형사 처벌 외에도 매장 기물 파손과 영업 손실에 대한 민사상 손해배상 책임이 뒤따를 수 있다.이보희 기자