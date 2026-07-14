생년월일이 ‘2014년 4월 16일’?…병원앱 외주업체 ‘세월호 연상 문구’ 논란

고대병원 앱 화면에 ‘세월호 참사일’ 표출

병원 측 “개발 업체 측에서 문구 사용 추정”

이미지 확대 14일 한때 고려대학교병원 애플리케이션 화면에서 날짜 입력 예시로 ‘2014년 4월 16일’이 표출됐다. 온라인 커뮤니티 캡처

세줄 요약 병원 앱 입력 예시의 세월호 연상 문구 논란

외주 개발업체 작성 추정, 병원 측 즉시 수정

현재는 2026년 7월 14일로 변경된 상태

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한 외주 개발업체가 관리하는 서울 소재 대학병원 애플리케이션(앱) 화면에 2014년 세월호 참사를 연상케 하는 문구가 표출됐다가 뒤늦게 수정돼 논란이다.14일 의료계에 따르면 이날 한때 고려대학교병원 앱의 ‘가족등록 환자조회’ 기능에서 생년월일 입력란 예시에 ‘2014년 4월 16일 시 20140416으로 입력’이라는 문구가 기재돼 있었다.2014년 4월 16일은 제주도로 향하던 여객선 세월호가 침몰해 승객 304명이 숨지거나 실종된 참사가 발생한 날이다.참사 발생 이후 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트 저장소’(일베) 등 일부 극우 단체를 중심으로 희생자와 유족을 조롱하는 일이 이어져 논란이 되기도 했다.고려대 의료원 관계자는 “플랫폼 개발 업체 측에서 해당 문구를 사용한 것으로 보인다”며 “상황을 파악한 뒤 곧바로 수정 조치했다”고 밝혔다.문제가 된 문구는 현재 이날 날짜인 ‘2026년 7월 14일’로 수정된 상태다.플랫폼 개발 업체인 ‘레몬헬스케어’는 고려대병원을 비롯해 서울대병원 등 서울 지역 주요 병원의 앱 개발·관리에도 참여하는 것으로 알려졌다.정회하 기자