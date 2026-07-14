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포항 무인점포서 제품 뜯고 스프레이 뿌리고…촉법소년 4명 가정법원 송치

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김형엽 기자
김형엽 기자
수정 2026-07-14 14:59
입력 2026-07-14 14:18
세줄 요약
  • 포항 무인 문구점서 중학생 4명 훼손
  • 제품 뜯고 눈 스프레이 뿌린 혐의
  • 촉법소년 해당, 가정법원 소년부 송치
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경북 포항의 한 무인점포에서 물품을 훼손하다 붙잡힌 중학생들이 가정법원으로 넘겨졌다.

포항북부경찰서는 무인점포를 훼손한 혐의(특수재물손괴 등)로 중학생 4명을 대구가정법원 소년부에 송치했다고 14일 밝혔다.

이들은 지난 5월 23일 포항에 있는 한 무인 문구점에 들어가 제품을 뜯거나 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장을 훼손한 혐의를 받고 있다.

이들은 이틀 뒤에도 같은 점포에 들어가 제품을 뜯어 훼손하다가 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.



이들은 모두 만 14세 미만으로 형사처벌 대상이 아닌 촉법소년에 해당하는 나이로 알려졌다. 이에 따라 경찰은 검찰에 넘기는 대신 가정법원에 송치했다.

포항 김형엽 기자
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