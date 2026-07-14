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김포 차량서 50대女 시신 발견… 살인 피의자 60대男 파주 아파트서 사망

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-07-14 11:27
입력 2026-07-14 10:52
세줄 요약
  • 김포 주차 차량서 50대 여성 시신 발견
  • 살인 피의자 60대 남성, 파주서 투신 사망
  • 경찰, 두 사람 관계와 경위 조사 착수
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


경기 김포에서 여성 시신이 발견되고, 살인 피의자인 남성은 파주에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.

14일 경찰 등에 따르면 이날 오전 6시 30분쯤 살인 관련 의심 신고를 받고 출동한 경찰이 김포시 한 도로에 주차된 차량에서 50대 여성의 시신을 발견했다.

경찰은 신고 내용 등을 토대로 60대 남성 A씨를 피의자로 특정해 주거지인 파주시 한 아파트로 출동했으나, A씨는 이미 투신해 숨진 상태였다.

경찰은 A씨와 B씨의 관계 등 사건 경위를 조사하고 있다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.


이정수 기자
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