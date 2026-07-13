산방산 옆 바굼지오름서 암벽타던 50대… 10m 아래로 추락

소방, 로프 구조 끝 병원 이송

이미지 확대 제주도소방대원들이 12일 오전 서귀포시 안덕면 단산(바굼지오름)에서 암벽등반을 하다 10m 아래로 추락한 50대 남성을 구조해 이송하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 바굼지오름 암벽등반 중 50대 남성 추락

10ｍ 아래 낙하, 후두부 출혈·의식 양호

소방, 급경사서 들것·로프로 병원 이송

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제주 서귀포시 안덕면 단산(바굼지오름)에서 암벽등반을 하던 50대 남성이 10ｍ 아래로 추락하는 사고가 발생했다.13일 제주도소방안전본부에 따르면 전날 오전 10시 46분쯤 “암벽등반 중 10ｍ 높이에서 사람이 추락했다”는 신고가 접수됐다.소방당국은 구조대원 등 8명과 펌프차, 산악구조차, 구급차 등 장비 3대를 투입해 구조에 나섰다. 구조대는 오전 11시 5분쯤 사고 지점 인근에 도착한 뒤 차량 진입이 어려워 도보로 이동해 11시 13분쯤 부상자를 발견했다.추락한 남성은 후두부에서 출혈이 있었지만 의식은 양호한 상태였던 것으로 전해졌다.구조대는 경사도 60~70도에 이르는 급경사지에서 산악용 들것과 로프를 이용해 약 50ｍ를 이동시키는 구조 작업을 벌였으며, 오전 11시 50분쯤 구급차를 이용해 병원으로 이송했다.사고가 난 단산은 해발 158ｍ 규모의 화산체로, 거대한 박쥐가 날개를 펼친 모습이 바구니 닮았다고 해 ‘바굼지오름’으로도 불린다. 오름 자체는 높지는 않으나 급경사 암반 지형이 많고 탐방로 또한 정비가 제대로 안돼 있어 탐방객들의 각별한 주의가 요구되는 지역이다.제주 강동삼 기자