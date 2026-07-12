급변풍·강풍 덮친 제주공항… 항공편 결항 잇따라

오전 10시 기준 항공편 89편 결항… 홍콩발 등 2편 회항

공항 체객지원 ‘주의’ 단계 발효… 기상 악화에 결항 늘듯

이미지 확대 11일 오후 8시 22분쯤 제주시 이도이동 볼링장 구조물이 추락 위험이 있어 소방대원들이 안전조치를 취하고 있다. 제주도소방안전본부 제공

이미지 확대 11일 오후 7시 25분쯤 제주시 한림읍 도로에 강풍에 나무가 쓰러져 있다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 강풍·급변풍 겹쳐 제주공항 운항 차질

오전 10시 기준 89편 결항·2편 지연·2편 회항

공항, 항공사·홈페이지 통한 사전 확인 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주공항에 강풍과 급변풍이 이어지면서 항공기 운항이 차질을 빚고 있다.12일 한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오전 7시 33분 제주공항에 체객지원 ‘주의’ 단계를 발효하고 결항·지연 등 비정상 운항 상황에 대응하고 있다.이날 오전 10시 기준 제주공항 운항계획은 국내선 411편, 국제선 68편 등 모두 479편이다. 이 가운데 89편이 결항했고, 2편은 지연 운항, 2편은 회항했다.노선별 결항 편수는 김포 39편으로 가장 많았고, 김해 12편, 청주 13편, 광주 10편, 대구 7편, 울산 2편, 군산 2편, 원주 2편 여수 1편, 포항경주 1편 등이다. 국제선에서는 홍콩·중국 다싱발 항공기 2편이 제주공항 강풍으로 회항했다.앞서 이날 오전 8시 기준으로는 60편이 결항했으나, 기상 악화가 이어지면서 결항 편수는 오전 10시 현재 81편으로 늘었다.제주공항에는 지난 10일 오후 9시 11분부터 12일 오후 9시까지 급변풍(윈드시어) 경보가, 11일 오전 8시부터 12일 오후 9시까지 강풍경보가 각각 발효 중이다.제주공항 관계자는 “항공기 운항 여부는 기상 상황에 따라 수시로 변경될 수 있는 만큼 공항을 찾기 전 항공사나 제주공항 홈페이지를 통해 운항 정보를 확인해 줄 것”을 당부했다.제주 강동삼 기자