사회 사건·사고 [포토] 고속도로로 쏟아진 토사 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/07/10/20260710800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-10 13:31 입력 2026-07-10 13:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 산비탈 유실로 고속도로로 쏟아진 토사10일 충남 서천군 서해안고속도로 춘장대 나들목(IC) 부근 고속도로 인근 산 비탈면이 유실돼 토사가 쏟아지며 통제되고 있다. 2026.7.10 충남소방본부 제공 이미지 확대 불어난 임진강 민통선 지역비무장지대(DMZ) 남방한계선 필승교 수위가 비홍수기 인명 대피 2?를 넘어선 가운데 10일 오전 경기도 연천군 임진강 민간인통제선 지역에서 강물이 불어나 있다. 2026.7.10 연합뉴스 이미지 확대 북한 강원도 평강에 184㎜ 폭우북한 강원도 평강 지역에 지난 9일 오후 6시부터 10일 오전 8시까지 184.1㎜의 비가 내렸다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 2026.7.10 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 임진강물 방류하는 군남댐비무장지대(DMZ) 남방한계선 필승교 수위가 비홍수기 인명 대피 2?를 넘어선 가운데 10일 오전 경기도 연천군 군남홍수조절댐에서 임진강 상류에서 흘러내려온 물이 방류되고 있다. 2026.7.10 연합뉴스 10일 충남 서천군 서해안고속도로 춘장대 나들목(IC) 부근 고속도로 인근 산 비탈면이 유실돼 토사가 쏟아지며 통제되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서해안고속도로 춘장대 나들목 부근에서 발생한 사건은? 산사태 교통사고