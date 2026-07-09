이동국 가족, 월드컵 응원 중 민폐 논란…새벽 3시에 쿵쿵

세줄 요약 새벽 3시 월드컵 응원 영상 공개

아이들 환호·질주에 층간소음 논란

공동주택 예절과 배려 지적 확산

이미지 확대 전 축구 국가대표 이동국 가족의 새벽 시간대 월드컵 응원 영상을 두고 일각에서 소음 지적이 나왔다. 이수진 인스타그램 영상 갈무리

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전 축구 국가대표 이동국 가족이 새벽 시간대 월드컵 응원을 한 것을 두고 민폐 지적이 나왔다.이동국의 아내 이수진씨는 지난 8일 새벽 소셜미디어(SNS)에 가족이 거실에 모여 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵’ 16강전 아르헨티나와 이집트의 경기를 시청하는 영상을 공유했다.해당 영상에는 이동국이 자녀들과 함께 축구 중계를 보며 골이 터지는 순간 격하게 환호하는 장면들이 고스란히 담겼다. 다만 해당 경기가 치러진 시각은 한국 시간으로 새벽 3시였다.영상 속 자녀들은 리오넬 메시의 득점이 나오자 고성을 지르며 온몸으로 기쁨을 표출했다. 이어진 추가 골 상황에서도 소음은 계속됐다. 아들은 복싱 바를 치며 거실을 누볐다. 이 과정에서 창문도 열려 있었다. 이씨는 “쿵쿵대지 마”라고 말했으나 아이들의 행동을 제지하지 않았다는 비난이 불거졌다. 이동국은 2024년 5월 한 프로그램을 통해 가족과 함께 사는 송도의 아파트를 공개한 바 있다. 이를 본 일부 네티즌들은 공동주택 내 공공질서를 지켜야 한다는 의견을 나타냈다.실제 월드컵 시즌마다 층간소음 피해자 카페 등에는 고통을 호소하는 글이 꾸준히 올라오고 있다. 이처럼 층간소음으로 인해 이웃 간 분쟁이 반복되고 있으나 현행법상 즉각적인 법적 조치는 쉽지 않은 실정이다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 과거 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연해 많은 사랑을 받았다.문경근 기자