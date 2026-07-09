[속보] 촉법소년이 흉기로 아파트 여성 주민 공격… 피해자 병원 이송 봉합 수술

세줄 요약 구리 아파트서 중학생 흉기 공격 사건 발생

40대 여성 주민 어깨 부상, 봉합 수술 진행

촉법소년 현행범 체포, 경찰 경위 조사 중

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

경기 구리의 한 아파트 단지에서 남자 중학생이 지나가던 주민에게 갑자기 흉기를 휘두르는 사건이 발생해 경찰이 수사 중이다.

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9일 구리경찰서에 따르면 전날 오후 8시쯤 구리시 갈매동의 한 아파트 단지 노상에서 10대 A군이 아파트 주민인 40대 여성 B씨를 흉기로 공격했다.B씨는 어깨 등을 다쳐 병원으로 옮겨져 봉합 수술 등을 받았으며, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.A군은 범행 직후 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.만 14세 미만 촉법소년인 A군은 B씨와는 일면식도 없는 것으로 알려졌다.경찰은 A군에게 정신적 문제가 있다고 판단해 응급입원 조치했으며 사건 경위를 조사하고 있다.이정수 기자