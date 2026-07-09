[포토] 흙더미와 물바다가 된 도로

1 / 7 이미지 확대 폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 연합뉴스

이미지 확대 폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 연합뉴스

이미지 확대 폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 연합뉴스

이미지 확대 9일 충북 보은군 보은읍 월송리의 한 도로에서 소방대원이 폭우로 쓰러진 나무를 제거하고 있다. 2026.7.9 보은소방서 제공

이미지 확대 9일 충북 보은군 보은읍 월송리의 한 도로에서 소방대원이 폭우로 쓰러진 나무를 제거하고 있다. 2026.7.9 보은소방서 제공

이미지 확대 9일 오전 충북 옥천군 안내면 방하목리 문티터널 인근에서 소방대원들이 폭우로 쓸려 내려온 토사에 막힌 배수구를 뚫고 있다. 2026.7.9 옥천소방서 제공

이미지 확대 폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 2026.7.9 연합뉴스

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9일 세종시 한별동 BRT 교차로 인근 도로가 기습적인 폭우로 마비됐다. 인근 공사장에서 다량의 토사가 도로로 흘러내려 침수가 발생한 가운데, 현재 현장에는 작업자들이 긴급 투입돼 복구 작업을 진행하고 있다.온라인뉴스부