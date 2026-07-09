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[포토] 흙더미와 물바다가 된 도로

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수정 2026-07-09 09:40
입력 2026-07-09 09:35
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9일 세종시 한별동 BRT 교차로 인근 도로가 기습적인 폭우로 마비됐다. 인근 공사장에서 다량의 토사가 도로로 흘러내려 침수가 발생한 가운데, 현재 현장에는 작업자들이 긴급 투입돼 복구 작업을 진행하고 있다.

온라인뉴스부
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