빗길에 미끄러져 40대 참변… 장흥터널 빠져나온 승용차 가드레일 들이받아

세줄 요약 장흥터널 인근 빗길 승용차 가드레일 충돌

40대 운전자 심정지 이송 뒤 사망

경찰, 터널 직후 미끄러짐 원인 조사

이미지 확대 119구급대 자료 이미지. 서울신문DB

경기 양주에서 빗길에 미끄러진 차가 가드레일을 들이받는 사고가 발생해 운전자가 숨졌다.

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8일 경찰 등에 따르면 이날 오전 7시 15분쯤 양주시 장흥면 일영리 장흥터널 인근 고양 방면에서 40대 남성 A씨가 몰던 승용차가 가드레일을 들이받았다.이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌다.사고 당시 A씨의 차가 터널을 빠져나온 직후 빗길에 미끄러지며 1차로 옆 가드레일을 들이받은 뒤 수풀로 돌진한 것으로 경찰은 보고 있다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자