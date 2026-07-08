상사와 불륜 들킨 아내, 되레 남편 ‘가정폭력범’으로 고소

세줄 요약 아내, 직장 상사와 불륜 정황 드러남

블랙박스에 데이트·숙박업소 방문 포착

이혼 과정서 남편을 가정폭력범으로 고소

이미지 확대 직장 상사와 불륜을 저지른 아내가 이혼 소송 과정에서 남편을 가정폭력범으로 몰아 고소했다는 사연이 전해졌다. JTBC 사건반장 캡처

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직장 상사와 불륜을 저지른 아내가 이혼 소송 과정에서 남편을 가정폭력범으로 몰아 고소했다는 사연이 전해졌다.지난 7일 JTBC ‘사건반장’에서 제보자 40대 남성 A씨는 “아내가 직장 상사와 부적절한 관계를 맺고, 이를 감추기 위해 치밀하게 이혼을 준비해 왔다”고 주장했다. 그는 “아내가 복직 후 야근과 회식이 잦아지며 생기가 넘치는 모습에 처음에는 응원했으나, 어느 순간부터 태도가 급변했다”고 강조했다.A씨에 따르면 아내는 새로운 직장에서 만난 상사를 노골적으로 칭찬하기 시작했고 외모와 옷차림도 눈에 띄게 달라졌다. 아내의 잦은 회식은 늦은 시간까지 이어졌다. 그는 “아내가 상사를 향해 ‘존경스럽다. 멋있다. 배울 만하다’ 등의 말을 자주 했다”며 “이전에는 전혀 안 했던 행동이라 깜짝 놀랐다”고 했다.A씨가 확인한 차량 블랙박스에는 아내가 직장 상사와 데이트를 즐기고 심지어 숙박업소까지 방문한 정황이 담겨 있었다. 반면 아내는 A씨를 가정폭력 혐의로 고소했다.심리학 전문가인 박상희 박사는 “아내의 이기적인 선택으로 가족 모두가 상처를 입었다”며 “어려운 시기이지만 가족들이 서로를 지탱하며 이 아픔을 잘 극복해 나가길 바란다”고 조언했다.문경근 기자