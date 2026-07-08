경부고속도로 경주IC 인근 탱크로리·승용차 충돌…“휘발유 8000ℓ 유출”

세줄 요약 경주IC 인근서 승용차·탱크로리 충돌 전복

휘발유 약 8000ℓ 유출, 소방 제거 작업

서울 방향 일부 통제, 경찰 사고 경위 조사

이미지 확대 8일 오전 4시 45분쯤 경부고속도로 경주 구간에서 사고로 전도된 탱크로리 차량. 경북소방본부 제공

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경부고속도로 경북 경주 구간에서 탱크로리가 사고로 전복되면서 휘발유가 대량 유출됐다.경북소방본부는 8일 오전 4시 45분쯤 경부고속도로 서울 방향 경주 구간(경주IC 1.9㎞ 지난 구간)에서 승용차와 25t 대형 탱크로리가 충돌하면서 두 대 모두 전복됐다고 밝혔다.이 사고로 서울 방향 경주IC∼서경주IC 일부 구간을 부분 통제하는 등 운행에 차질을 빚었다.사고로 탱크로리에 실려 있던 휘발유 약 8000ℓ가 유출돼 소방 등이 제거작업을 하고 있다.경찰은 사고 운전자 등을 상대로 사고 경위를 조사 중이다.경주 김형엽 기자