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오산 아파트서 일가족 3명 숨진 채 발견… ‘신변 비관 문자’ 받은 지인 신고로 경찰 출동

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-07-08 08:51
입력 2026-07-08 07:55
세줄 요약
  • 오산 아파트서 일가족 3명 숨진 채 발견
  • 지인, 신변 비관 문자 받고 경찰에 신고
  • 경찰, 범죄 혐의점 없어 경위 조사 중
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경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


경기 오산의 한 아파트에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

8일 오산경찰서 등에 따르면 전날 오후 8시 50분쯤 오산시의 한 아파트에서 50대 남성과 여성, 20대 남성 등 3명이 숨져 있는 것을 출동한 경찰이 발견했다.

조사 결과 이들은 부부와 아들 관계로 확인됐다.

당시 경찰은 사망자 중 한 명으로부터 신변을 비관하는 내용의 문자 메시지를 받았다는 내용의 사망자 지인 신고를 받고 현장에 출동했다.

경찰 관계자는 “현재로서 범죄 혐의점은 보이지 않는다”며 “자세한 사건 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.


이정수 기자
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