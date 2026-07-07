[포토] ‘치솟는 검은 연기’ 파주 아파트 화재

세줄 요약 파주 와동동 아파트 11층 화재 진화

주민 11명 연기 흡입, 소방관 1명 탈진

주민 21명 자력 대피, 인명피해 조사

1 / 5 이미지 확대 7일 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 이 불로 주민 11명이 단순 연기흡입 증상을 보였고, 진화 과정에서 20대 남성 소방관 1명이 탈진해 병원으로 이송됐다. 2026.7.7

연합뉴스

이미지 확대 7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동 소재 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 화재 발생 22여 분만에 대응 1단계를 발령하고 장비 36대와 인원 87명을 동원해 진화 중이다. 경찰과 소방 당국은 불을 끄는 대로 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.

파주소방서 제공

이미지 확대 7일 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 이 불로 주민 11명이 단순 연기흡입 증상을 보였고, 진화 과정에서 20대 남성 소방관 1명이 탈진해 병원으로 이송됐다. 2026.7.7

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이미지 확대 7일 오전 10시 46분께 경기 파주시 와동동 소재 20층짜리 아파트 11층에서 불이 났다. 소방 당국은 화재 발생 22여 분만에 대응 1단계를 발령하고 장비 36대와 인원 87명을 동원해 진화 중이다. 경찰과 소방 당국은 불을 끄는 대로 화재 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.

파주소방서 제공

이미지 확대 7일 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 나 연기가 치솟고 있다. 이 불로 주민 11명이 단순 연기흡입 증상을 보였고, 진화 과정에서 20대 남성 소방관 1명이 탈진해 병원으로 이송됐다. 2026.7.7

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7일 오전 10시 46분쯤 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 나 약 2시간 30분 만에 진화됐다.이 불로 주민 11명이 단순 연기 흡입 증상을 보였고, 진화 과정에서 20대 남성 소방관 1명이 탈진해 병원으로 이송됐다.당시 불이 난 세대에는 거주자가 없었으며, 주민 21명이 스스로 대피했다.출동한 소방 당국은 인명 피해 우려에 따라 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 장비 31∼50대를 동원하는 경보령)를 발령하고 진화 작업을 벌였다.불은 11층 세대를 모두 태운 뒤 12층까지 번졌으며, 소방 당국은 장비 31대와 인력 90명을 동원해 이날 오후 1시 18분쯤 초진했다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.온라인뉴스부