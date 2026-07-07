[포토] ‘치솟는 검은 연기’ 파주 아파트 화재
수정 2026-07-07 14:35
입력 2026-07-07 14:35
세줄 요약
- 파주 와동동 아파트 11층 화재 진화
- 주민 11명 연기 흡입, 소방관 1명 탈진
- 주민 21명 자력 대피, 인명피해 조사
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7일 오전 10시 46분쯤 경기 파주시 와동동의 한 20층짜리 아파트 11층에서 불이 나 약 2시간 30분 만에 진화됐다.
이 불로 주민 11명이 단순 연기 흡입 증상을 보였고, 진화 과정에서 20대 남성 소방관 1명이 탈진해 병원으로 이송됐다.
당시 불이 난 세대에는 거주자가 없었으며, 주민 21명이 스스로 대피했다.
출동한 소방 당국은 인명 피해 우려에 따라 대응 1단계(3∼7개 소방서에서 장비 31∼50대를 동원하는 경보령)를 발령하고 진화 작업을 벌였다.
불은 11층 세대를 모두 태운 뒤 12층까지 번졌으며, 소방 당국은 장비 31대와 인력 90명을 동원해 이날 오후 1시 18분쯤 초진했다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
온라인뉴스부
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