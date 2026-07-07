포항서 투자 리딩 사기 현금 수거책 4명 검거…1명 구속

세줄 요약 유명 유튜버 사칭한 리딩방 사기 조직 검거

피해자 5명에게서 5억9338만원 수거·전달

제보·잠복수사·CCTV로 수거책 4명 검거

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유명 주식 투자 유튜버를 사칭해 수억원대 투자 사기를 벌인 리딩방 조직의 현금 수거책들이 경찰에 무더기로 붙잡혔다.경북 포항북부경찰서는 사기 조직의 지시를 받고 피해자들로부터 투자금을 직접 수거해 전달한 혐의(사기)로 현금 수거책 4명을 붙잡아 1명을 구속했다고 7일 밝혔다.이들은 지난 5월 28일부터 6월 17일까지 사기 조직의 지시에 따라 피해자 5명으로부터 현금과 골드바 등 총 5억 9338만원 상당을 건네받아 퀵서비스를 이용해 조직에 전달한 혐의를 받고 있다.사기 조직은 온라인 커뮤니티에서 유명 주식 유튜버를 사칭해 “투자금의 580% 상당 수익을 낼 수 있다”며 현금이나 골드바를 준비하게 한 뒤 현금 수거책들을 지정 장소로 보내 직접 받아오게 하는 수법을 썼다.경찰은 지난달 중순 추가로 돈을 전달하기로 했다는 사기 피해자의 제보를 받고 즉각 수사에 착수했다. 만나기로 한 장소에서 8시간 가까이 잠복한 끝에 현장에서 수거책 2명을 현행범으로 체포하고 이 중 1명을 구속했다. 이후 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 달아난 수거책 2명을 추가로 검거했다.경찰 관계자는 “고액 알바를 미끼로 일반인들을 현금 수거책으로 포섭해 범행에 이용하고 있다”며 “고수익을 보장한다며 직접 만나 돈을 달라고 하는 경우는 100% 사기 범죄이므로 절대 응해서는 안 된다”고 당부했다.포항 김형엽 기자