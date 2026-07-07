[속보] 여성 지인 성폭행한 뒤 오토바이로 도주한 40대 중국인… 11일만 체포되더니 결국

세줄 요약 지인 여성 성폭행 뒤 오토바이 도주

11일 만에 관악구서 검거, 구속영장 발부

특수강간 혐의로 구속 송치

이미지 확대 체포·수갑 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지인 여성을 성폭행한 뒤 오토바이를 타고 달아났다 체포된 중국인 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.서울 금천경찰서는 7일 오전 중국 국적의 40대 남성 A씨를 특수강간 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난달 21일 금천구에서 지인인 B씨를 성폭행한 혐의를 받는다. 그는 범행 후 오토바이를 타고 달아난 것으로 파악됐다.경찰은 ‘스토킹을 당했다’는 취지의 신고를 받고 추적에 나섰고, 사건 발생 11일 만인 지난 2일 오전 2시쯤 서울 관악구에서 A씨를 검거했다.이후 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으며, 지난 3일 법원은 구속영장을 발부했다.이정수 기자