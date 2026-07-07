檢, ‘여고생 살인’ 장윤기 증거 은폐 의혹 광주 광산경찰 압수수색

세줄 요약 검찰, 광산경찰서와 주거지 압수수색

수사팀장, 비밀누설·증거인멸 혐의 체포

장윤기 아버지와 유착 의혹 수사 확대

이미지 확대 지난 5월 5일 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동의 한 고등학교 인근 인도에서 귀가하던 이채원(17)양을 살해한 장윤기(23)가 영장실질심사를 받고 유치장으로 향하고 있다. 연합뉴스

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검찰은 ‘광주 여고생 살인’ 피의자인 장윤기의 아버지와 경찰 간 유착 정황을 찾기 위한 강제 수사에 돌입했다.광주지검은 7일 광주 여고생 살인 사건과 관련 공무상비밀누설, 증거인멸 등 혐의로 광산경찰서와 주요 피의자의 주거지 등에 대해 압수수색을 벌이고 있다.광주경찰청은 장윤기 사건 부실 수사를 규명하기 위한 수사전담팀을 편성, 전날 사건을 담당했던 광주 광산경찰서 수사팀장을 증거인멸 혐의로 긴급 체포했다. 해당 팀장은 현직 경찰인 장윤기 아버지에게 압수수색·구속영장 내용 등 수사 상황을 누설한 혐의도 받는다.그는 장윤기의 스포츠유틸리티차(SUV) 내부에서 범행에 사용했던 케이블타이(공업용 묶음 끈)를 압수하지 않은 혐의를 받고 있다. 앞서 장윤기는 범행을 위해 사전에 흉기 2점을 준비했는데, 케이블타이는 피해자 납치 때 사용했을 가능성이 제기된다.경찰은 장윤기에게 살인 등 혐의를 적용했으나, 검찰은 보완 수사를 거쳐 그가 피해자를 납치 성폭행할 의도를 가지고 있었던 것으로 보고 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소했다.문경근 기자