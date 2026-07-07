“안 물어 이 ××야!”…달려든 개 항의하자 ‘적반하장’ 성 낸 견주

세줄 요약 목줄 없는 개가 배달원에게 달려든 상황 발생

항의한 배달원에게 견주 부부가 욕설·위협

배달원은 사과 대신 적반하장 태도라 반발

이미지 확대 JTBC 사건반장 캡처

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목줄 없이 짖는 개를 묶으라고 항의하는 배달원에게 오히려 욕설을 쏟아낸 견주의 행태가 공분을 샀다.지난 6일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 40대 배달원 A씨는 지난 4일 파주 한 카페에서 음식을 배달하던 중 이 같은 일을 겪었다.A씨가 공개한 바디캠 영상에는 가게 문이 열리고 갑자기 목줄 없는 개가 달려들어 짖는 모습이 담겼다. A씨는 사장에게 “강아지 목줄 안 하고 뭐 하는 거냐”고 따졌다. 그러자 사장은 “여기는 실내지 않냐. 밖도 아니고 목줄을 왜 하냐”며 “강아지 심리를 아냐. 반가워 달려간 거지, 위협을 가한 게 아니다”라고 했다.가게 안에서 소리를 들은 사장 남편은 A씨를 향해 “뭔 위협을 가하냐. 안 물어 이 ××야. 개××야”라며 “여기가 밖이냐, 처맞으려고. 그냥 가라”고 위협했다. 이어 “여기 맨날 손님 100명 넘게 오는데 문 적이 없다”고 했다.A씨는 이후 112에 신고했지만, 현장에 출동한 경찰은 둘 사이를 중재한 것으로 전해졌다. 그는 “가게에서 강아지가 뛰어나올 수 있다는 안내문도 못 봤다. 작은 개라도 무서워할 수 있지 않냐”며 “처음부터 사과했으면 그냥 넘어갈 일인데 오히려 적반하장으로 화를 냈다”고 했다.카페 사장은 “평소 손님들이 강아지를 너무 좋아하고 강아지도 사람을 잘 따라 카페에 풀어놓은 것”이라며 “그날도 다른 손님이 강아지를 잘 안고 있었는데 낯선 사람이 들어오니 얘가 짖게 된 것”이라고 했다. 이어 “4㎏짜리 소형견에게 배달원이 과잉 반응을 했다”며 “한번도 사람을 문 적이 없는 아이”라고 주장했다.이에 A씨는 “만약 내가 일반 손님이었어도 이렇게 욕설을 하며 위협했겠느냐”면서 “배달 기사라서 하대하는 것 같아 자괴감이 든다”고 했다.문경근 기자